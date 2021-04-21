Популярная украинская певица Наталья Могилевская напомнила украинцам, как начинала свою карьеру Надя Дорофеева

Как передает Politeka.net, в честь 31-го дня рождения Нади Дорофеевой в сети ее поздравляют многочисленные звезды украинского шоу-бизнеса. Могилевская не стала исключением и решила напомнить, что была свидетелем первых шагов Дорофеевой в шоу-бизнесе.

«Таааак, начну с важного! Смс не отправляем, номер недействителен! Обещанный ТОП факт о Наде Дорофеевой, который никто не помнит! 16 лет назад совсем юная, но энергичная, харизматичная и яркая @nadyadorofeeva уже покоряла сцену Шанса под руководством Кузьмы. Надя, продолжай свой путь! Ты звезда! С днем рождения!», - написала Могилевская.

В комментариях красоткам оставили массу приятных слов.

«Эх, Кузьма гордился б, хоть и заметил группу, но вот отдельно уже», «Очень нравилась эта передача, многих помню», «Боже, почему я это пропустила как? Надюш С Днем Рождения», «Какие куколки», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на архивном фото 45-летняя Могилевская в миниатюрном топе, который был похож на лифчик, померялась формами с еще 30-летней Дорофеевой и ни капли не уступила ей в эффектной красоте.

Напомним, что Могилевская впервые открылась украинцам, но нарвалась на резкую критику своего фото: "Перебор с фильтрами".

Как сообщала Politeka, Могилевская наконец показала, с кем переехала в дом на берегу Днепра: «Знакомьтесь, это…».

Также Politeka писала, что Могилевская дала совет украинцам, как преодолеть страх: "Самый лучший способ...".