Наталя Могилевська вперше відверто розповіла про страхи, які псують їй життя

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка поділилася одкровеннями в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Публікацію Могилевська вирішила присвятити своїм страхам.

Перший з них виявився досить незвичайним: як з'ясувалося, знаменитість боїться високих сходів. Така фобія поширена досить для того, щоб у неї було власну назву – клімакофобія.

"Ніколи раніше не розповідала, що у мене клімакофобія. Я боюся високих сходів. Кожен раз, коли режисери придумують мені зоряний спуск на сцені з піднебесся, я змушена відмовитися і вийти як зазвичай збоку. На "Танцях" для мене було мукою вихід пар на паркет", - написала співачка.

Вона пояснила, що цей страх пов'язаний з тим, що в п'ятирічному віці вона впала зі сходів і розбила собі голову настільки, що їй знадобилися шви.

"А ще акрофобія, я страшенно стала боятися висоти. Раніше такого зі мною не було", - додала Могилевська.

Вона також поділилася з шанувальниками знімком, на якому позує в чорній шкіряній куртці, напівлежачи на сходинках. Втім, ці сходи виглядає зовсім невисокою.

Підписники тут же відреагували на пост зірки. Багато з них відзначили, що на знімку Могилевської перебір з обробкою.

"Перебір з фільтрами", "Стиль просто вогонь. Але на обличчі занадто багато ретуші. Псує якість", "У мене страх фотошопу, як на цьому фото", "так фільтри роблять чудеса", "дуже красиво і стильно", - пишуть люди.

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