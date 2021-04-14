Популярная украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников, засветившись на отдыхе с таинственным мужчиной

Артистка решила показать, как наслаждается отдыхом в коттедже на Осокорках. Она поделилась соответствующим видео в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Могилевская лежит на диванчике, установленном на веранде, и ест прямо перед ноутбуком. Однако, позже кадр сменяется, и звезда уже идет по дороге со своей собакой и неизвестным мужчиной, которого видно только со спины.

При этом, видео снято так, будто его тайком записывали папарацци. Впрочем, судя по подписи артистки, это было сделано специально.

«Листаю новостную ленту, комментарии и не пойму. Кто же этот мужчина, который рядом со мной? Кто это, кто?», - написала Могилевская.

Она предложила своим поклонникам угадать, кто же это засветился рядом с ней.

Стоит отметить, что на видео сама звезда выглядит по-настоящему расслабленно и непринужденно.

Фанаты Могилевской тут же принялись разгадывать личность таинственного незнакомца.

«Какая вы красавица! Прямо загляденье!», «Тренер, охранник, менеджер, родственник масса вариантов», «Коллега», «Дрессировщик Айки», «Кинолог», «Режиссёр нового клипа?», «Восхищаюсь, молодеешь с каждым днем, всех благ!», «Очень красивый мужчина, Ваш друг и возможно тренер Ваш или Айкин», «Мущина в полном расцвете сил», «Наташа, это твой водитель. Он тебя привозил в Запорожье», «Тот кто всегда рядом», - пишут люди.

Стоит отметить, что с 2011 года Могилевская в разводе. В последнее время она ничего не рассказывает о своей личной жизни.

Напомним, Могилевская покрасовалась в короткой юбке и принялась учить украинцев уму-разуму: "Как же глупо...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская в платье с эффектным вырезом показала, как нужно кайфовать от жизни: «Весна».

Также Politeka писала, что Могилевская упрекнула украинцев-бездельников, рассказав, как впахивает и все успевает: «Мне не интересны…».