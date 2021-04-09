Одна из самых известных певиц украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская рассказала, как проводит день

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица ответила всем бездельникам, которые обращались к ней за советом «чем занять себя на карантине». Артистка отметила, что очень многим скучно, и они ищут способы убить время.

«У меня во время локдауна все так же мало времени, но при этом я рада, что нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень позитивным, интересным и все будет хорошо!», - отметила Могилевская.

Она рассказала, что утро всегда посвящает обучению и тренировкам онлайн. Певица успевает заниматься фитнесом, вокалом, а также английским и украинским языками.

«Днем — это время для работы, у каждого она своя. В моем случае это zoom-совещания по управлению школы @talantschool или поездка на студию для записи песен», - поделилась певица.

Вечера артистка посвящает самопознанию и медитациям.

«Мне давным-давно не интересны чужие мысли, чужие книги и даже фильмы. Мне интересней всего моя собственная жизнь и судьба. Вечером я подвожу итоги, вспоминаю события и анализирую людей и себя», - добавила звезда.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Наталья, вы мудрая женщина, и ваш рабочий день тому подтверждение», «Моя хорошая. Люблю тебя», «Невероятно красивая», «Всегда увлекалась такими многогранными, уверенными в себе и глубокими женщинами, как вы!», - пишут пользователи сети.

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