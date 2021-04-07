Одна з найвідоміших співачок української естради Наталія Могилевська поділилася ексклюзивними кадрами зі студії звукозапису

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Могилевська засвітила уривок зі своєї нової пісні. Як відомо, остання пісня артистки "Натусик" підірвала хіт-паради. Тепер Могилевська готує пісню, більш звичну для свого репертуару.

"Ділюся з вами гарячим уривком з нової пісні! Робота кипить. Реліз вже в квітні, а назви ще немає. Допоможіть придумати, накидайте будь ласка варіантів в коментарях. Не обмежуйте себе словами приспіву, дайте політ фантазії", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники стали активно коментувати почуте.

"Любов до дна", "Новий хітяра", "Вау!!! Черговий супер-хіт", "впевнена це буде мега хіт! Чекаю з нетерпінням новий бомбезний трек!", "Могилевська як завжди дивує новими крутими треками», "П'яна від любові", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталії Могилевській приписують бурхливий роман з київським бізнесменом Олегом Рижовим, з яким вона часто з'являється на публіці. Нещодавно співачка опублікувала чергове відео для молодіжної мережі Тік Ток з його участю. Зірка не поширюється на тему свого особистого життя і відносин, стверджуючи, що вони просто дружать.

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