Зірка українського шоу-бізнесу, співачка і продюсер Наталія Могилевська похуліганила на відомій радіостанції

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська вирішила йти в ногу з часом, орієнтувавши свою останню пісню на молодь. Крім крутих колаборацій з молодими виконавцями, Наталя активно розвиває свій Тік Ток, намагаючись бути на одній хвилі з новим поколінням.

Як відомо, Могилевська дуже шанована в Україні артистка, тому мало хто може їй відмовити. В її Тік Тоці вже встигли засвітитися багато зірок. Наталя не упускає можливості, щоб залучити туди ще когось.

Днями артистка прийшла вітати стильне радіо "Перець ФМ" з днем народження. Красуня одягла ефектне синє плаття на запах. Могилевська влаштувала справжній танцювальний батл, в якому взяли участь ведучі.

"Полюби мене такою, полюби мене такою, яка я є», - звучала пісня, під яку молоді хлопці і дівчата повторювали за співачкою рухи.

Крім цього, артистка вирішила віддячити шанувальнику, який першим вгадав, до кого на день народження ходила співачка.

"Ти вгадав, до кого я йшла на день народження. Подарунок твій!",- звернулася Наталя до одного з шанувальників.

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