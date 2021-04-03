Зірка українського шоу-бізнесу, співачка і продюсер Наталія Могилевська похуліганила на відомій радіостанції
Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська вирішила йти в ногу з часом, орієнтувавши свою останню пісню на молодь. Крім крутих колаборацій з молодими виконавцями, Наталя активно розвиває свій Тік Ток, намагаючись бути на одній хвилі з новим поколінням.
Як відомо, Могилевська дуже шанована в Україні артистка, тому мало хто може їй відмовити. В її Тік Тоці вже встигли засвітитися багато зірок. Наталя не упускає можливості, щоб залучити туди ще когось.
Днями артистка прийшла вітати стильне радіо "Перець ФМ" з днем народження. Красуня одягла ефектне синє плаття на запах. Могилевська влаштувала справжній танцювальний батл, в якому взяли участь ведучі.
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"Полюби мене такою, полюби мене такою, яка я є», - звучала пісня, під яку молоді хлопці і дівчата повторювали за співачкою рухи.
Крім цього, артистка вирішила віддячити шанувальнику, який першим вгадав, до кого на день народження ходила співачка.
"Ти вгадав, до кого я йшла на день народження. Подарунок твій!",- звернулася Наталя до одного з шанувальників.
Нагадаємо, що Наталія Могилевська звернулася до українців за допомогою, мережа на вухах:"Даю завдання своєму менеджеру...".
А ще Politeka писала, що виряджена Могилевська влаштувала шоу з кулями прямо на вулиці, несподівані кадри:"Пацан на зупинці офігел".
Також Politeka повідомляла, що Могилевська зробила приголомшливе зізнання про своє перше кохання: "саме на цьому озері...".