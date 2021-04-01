Хто б міг подумати!

Ця весна штовхнула Наталію Могилевську на ряд несподіваних одкровень

Як передає Politeka.net, 45-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, подівшись з публікою потаємним.

Так, на опублікованому архівному фото зірка позувала на мосту, в довгому шкіряному плащі, чорній футболці й джинсах. Вітер грав у волоссі Наталії, а її задумливий погляд проникав прямо в душу.

На задньому тлі можна помітити якийсь водойм і потопаючий в зелені протилежний берег. Це місце, як зізналася зірка, для неї дуже особливе:

"Озеро Тельбін - асоціюється у мене з романтикою і першими почуттями, тому що саме на цьому озері мені вперше зізналися в любові".

Зазначимо, дане озеро розташоване в Дніпровському районі Києва, посеред житлового масиву Березняки. А на його березі, недалеко один від одного, розташувалися відразу три церкви.

Окремо в своєму пості в Instagram Могилевська "розповіла про своє кохання". Мова про її найулюбленіші місця рідного Києва.

"Якщо ви киянин, просто згадайте про них і прогуляйтеся на вихідних, дотримуючись дистанції, звичайно ж 🤫. А якщо ви не з Києва, то збережіть пост на майбутнє. Киянка поганого не порекомендує", - заявила вона, перерахувавши ті самі місця: Ботанічний сад Фоміна, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Лавра і Гідропарк.

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