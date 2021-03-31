Звезда шоу-биза, певица Наталья Могилевская показала романтический кадр на фоне Киева и рассказала, самые любимые места в столице

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Наталья Могилевская разместила романтический кадр с видом на Днепр и рассказала о самых любимых топ-пяти местах в столице.

В кадре Наталья позирует сидя на лестнице, устремив взгляд на красоты Киева. Она надела высокие сапоги, теплое пончо, а в руках держит черную шляпу.

"Я родилась и живу в самом красивом городе мира. Вы конечно можете со мной спорить, но для меня это так 😉. И у меня здесь есть любимые места. Если вы киевлянин, просто вспомните о них и прогуляйтесь на выходных, соблюдая дистанцию, конечно же 🤫. А если вы не из Киева, то сохраните пост на будущее. Киевлянка плохого не порекомендует.", - написала певица.

Для Натальи Могилевской самые топовые для прогулок являются Ботанический сад А. В. Фомина, Мариинскиий парк, Андреевский спуск, Лавра, и конечно Гидропарк.

Поклонники оценили образ Натальи, ее романтическое весеннее настроение и талант писать, засыпав певицу комплиментами.

"Яка ви тут красива❤️", "Даже спорить не буду! Хоть я и не из Киева! 😍❤️", "Цікаві місця ) передаємо Києву привіт буйволів з Закарпаття", "Спасибо вам за интересную информацию! Киев необыкновенный город!", "Наташа я вами восхищаюсь. Всегда задаю себе вопрос, как у вас вместилось столько много талантов. За все что вы беретесь у вас получается гениально", "Шикарная 😍😍😍 фото ваааав ❤️😍", - написали поклонники.

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