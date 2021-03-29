Популярная певица Наташа Могилевская показала милое фото и обратилась к украинцам за помощью

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно собрала несколько аншлагов на своих концертах, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда опубликовала в соцсети милое фото в стильном образе, а в подписи к нему обратилась к поклонникам за помощью.

На фотографии Наташа запечатлена на улице, она как будто активно шагает и при этом мило улыбается в объектив. Перед камерой красотка появилась в нарядном образе – на ней белоснежная блузка и узкая леопардовая юбка, а сверху она накинула светлое модное пальто с анималистическим узором. Волосы артистки распущены и чуть растрепаны ветерком, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Могилевская полностью серьезно обратилась к украинцам за советом касательно цвета волос. Наташе важно, как поклонникам она больше нравится – со светлыми волосами или шатенкой. "Твое мнение решающее! Все чаще задумываюсь о переходе в свой привычный коричневый цвет, только за все время так и не поняла какой вам нравится больше. Блондинка или шатенка? Даю задание своему менеджеру составить итоговую статистику по всем комментариям. Поэтому жду ответ!", - написала певица, чем вызвала шквал комментариев от фолловеров. Правда, мнения фанатов разделились.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

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