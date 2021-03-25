Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась личным воспоминанием в честь 11-летия выхода своего хита «Исцелена»
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала клип на лирическую песню, слова которой, как оказалось, написал участник «Фабрики звезд» Борис Апрель. Недолгое время Могилевская продюсировала парня, который позже сменил пол и стал певицей Зианджей.
«Помню когда Алла Борисовна Пугачева @alla_orfey благословила эту песню. Она очень удивилась, что такой глубокий текст написал ребенок. На то время Боре Апрелю @ziaspherex не было даже 18-ти лет. Люди-планеты окружили меня творческой любовью и мы с моим другом и режиссёром Аланом Бадоевым @alanbadoev подарили вам «Исцелена», - вспомнила Могилевская историю создания песни.
По словам певицы, для нее лекарство от всех самых страшных болезней – это любовь поклонников.
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В комментариях фанаты оставили Могилевской массу положительных отзывов.
«Одна из любимых песен», «Удивительно глубокая песня и волшебное исполнение», «Люблю такие песни. Необычайно глубокие.. космические», «Супер чувственно!», «Не знала, что песню написал Борис Апрель», «Душевно исполненная глубокая песня талантливого автора», - пишут пользователи сети.
Напомним, что веселую Могилевскую в шелковом халатике застукали в неожиданном месте: "Особая связь".
Как сообщала Politeka, лучезарная Могилевская взбудоражила подробностями личной жизни: «В 17 лет…».
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