Відома українська співачка Наталя Могилевська спантеличила шанувальників дивним виразом обличчя
45-річна артистка вирішила приміряти на себе новий тренд, який з'явився в Тіктоку. Відповідне відео вона опублікувала в популярній серед молоді соцмережі.
Суть розваги полягає в тому, щоб за виразом обличчя на відео визначити чи "розбита" людина.
"Суть тренда: розслабити обличчя, а Передплатники визначать – розбита чи ні", - написала Могилевська.
Судячи з усього, мова йде про розбите серце. Принаймні, до такого висновку прийшли шанувальники зірки.
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На відео Могилевська намагається слідувати правилам тренда під музику. Співачка дійсно розслабляє обличчя, через що виглядає досить незвично. Потім вона починає підспівувати пісні.
Варто відзначити, що думки шанувальників артистки розділилися: хтось упевнений в тому, що співачка дійсно «розбита», а інші впевнені, що ні.
"Ні, не розбита. Якщо розбив, то твої Передплатники розіб'ють йому або їй (подружці, яка теж може кинути) ніс», «перука відстає», «яка ж ти красива і жіночна», «так, по очах видно», «красуня. Обожнюю ваші пісні", " Наташа, давайте дует з Ані Лорак?", "повіривши...кожна людина хоч трішки ну розбита мені смішно", - пишуть люди в коментарях.
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