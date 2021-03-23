Відома українська співачка Наталя Могилевська спантеличила шанувальників дивним виразом обличчя

45-річна артистка вирішила приміряти на себе новий тренд, який з'явився в Тіктоку. Відповідне відео вона опублікувала в популярній серед молоді соцмережі.

Суть розваги полягає в тому, щоб за виразом обличчя на відео визначити чи "розбита" людина.

"Суть тренда: розслабити обличчя, а Передплатники визначать – розбита чи ні", - написала Могилевська.

Судячи з усього, мова йде про розбите серце. Принаймні, до такого висновку прийшли шанувальники зірки.

На відео Могилевська намагається слідувати правилам тренда під музику. Співачка дійсно розслабляє обличчя, через що виглядає досить незвично. Потім вона починає підспівувати пісні.

Варто відзначити, що думки шанувальників артистки розділилися: хтось упевнений в тому, що співачка дійсно «розбита», а інші впевнені, що ні.

"Ні, не розбита. Якщо розбив, то твої Передплатники розіб'ють йому або їй (подружці, яка теж може кинути) ніс», «перука відстає», «яка ж ти красива і жіночна», «так, по очах видно», «красуня. Обожнюю ваші пісні", " Наташа, давайте дует з Ані Лорак?", "повіривши...кожна людина хоч трішки ну розбита мені смішно", - пишуть люди в коментарях.

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