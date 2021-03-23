Популярная украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников впечатляющими фактами из своей жизни

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором позировала на улице с модными журналами в руках. Наталья была одета в косуху и джинсы. Дерзкий образ дополняла необычная молодежная прическа. Могилевская решила поиграть со своими подписчиками.

«Пост знакомство! Кто хочет проверить свою интуицию? Из всех фактов только 3 ложных.

1. Я создала "позитивный" вариант гимна Украины и сняла видео на песню с учениками @talantschool

2. Дралась в школе;

3. Мне сделали предложения руки и сердца в 17 лет;

4. Однажды спряталась в туше оленя;

5. Некоторое время жила в Харькове;

6. Отлично плаваю;

7. Видеоработа «Я танцевала» была снята цельным кадром с использованием единой камеры;

8. Умею жонглировать;

9. Мне предлагали петь реп;

10. Сняла первый 3D клип в истории украинской музыки;

11. Ужинала с Президентом страны», - перечислила все факты о себе певица.

Могилевская пообещала раскрыть правду вскоре, но поклонники с удовольствием пытались разгадать секреты Могилевской, не забыв и о комплиментах. Под постом поднялась настоящая шумиха.

«Фото вау, а Вы шикарная», «Роскошная женщина», «Вы не стареете?», «на фото у тебя шикарный образ, мне очень нравится», «Какая Вы невероятно стильная красотка, просто бомбезная», - пишут люди.

Напомним, что 45-летняя Могилевская без стеснения показала себя без одежды в ванной, заговорив о любимом: "И не стыдно?".

Как сообщала Politeka, веселую Могилевскую в шелковом халатике застукали в неожиданном месте: "Особая связь".

Также Politeka писала, что грустная Могилевская не смогла скрыть уставший вид после концерта: "Что с вами?".