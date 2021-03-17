Популярна українська співачка Наталка Могилевська показала себе у ванні без одягу

Зірка поділилася "гарячим" фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, 45-річна артистка зараз самотня, але їй останнім часом активно приписують роман з українським мільйонером Олегом Рижовим. Співачка стверджує, що вони просто друзі, проте останнім часом все частіше з'являється в його компанії. Втім, у своєму новому пості співачка несподівано заговорила про «кохану людину».

Так, Могилевська показала фото, на якому вона лежить у ванні, спершись об бортик. Судячи з усього, на співачці зовсім немає одягу. Артистка з посмішкою дивиться в камеру, нібито дражнячи глядачів.

Втім, підпис під фото має на увазі, що цей спокусливий образ призначався для когось конкретного

"А як ви плануєте зустріти кохану людину сьогодні ввечері?",- написала зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Класно тобі у тебе Бойлер", "теж помиємося", "красуня!", "Немає людини - немає проблеми як її зустрічати", "Фото у ванній, нуу дуже красиве", "Романтично", "бомбезна фоточка", "Ципочка", "Наталя яка ви красуня, не перестаю дивуватися вам. Супер, так тримати", "і не соромно вам?",- пишуть люди.

Нагадаємо, 45-річна Могилевська з глибоким декольте розкрила, як стати справжньою зіркою: "Мені шкода...".

Як повідомляла Politeka, моложава Могилевська поніжилася в білих простирадлах, розбурхавши зізнанням: «Який же кайф...».

Також Politeka писала, що Могилевська, приголубивши свого "коханця" - мільйонера, порівняла себе з Джолі: "Мені не треба напружуватися...".