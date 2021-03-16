Перед такой красоткой никто не устоит

Певица Наталья Могилевская вызвала фурор неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала "любовные" утехи с известным киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывали роман.

Так, игривая Наталья покуражилась перед камерой в соблазнительном наряде. На ней было черное платье с блестками и бахромой, с прозрачными вставками и довольно-таки аппетитным декольте. Сверху звезда накинула бархатный жакет.

Могилевская без капли смущения сверкунла V-образным вырезом, не надев при этом бюстгальтера - чтобы выглядеть еще эффектнее.

Наталья положила свои ладони на ладони красавца-блондина, покрутившись с ним в легком танце. Рыжов не сводил с нее взгляда. Знаменитость запела забавную песенку, смешно исказив свой голос:

"Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли? Мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться!".

Напомним, о романе Могилевской с Рыжовым заговорили более полугода назад, когда они вместе появились на Неделе моды. Парочка вела себя, как влюбленная, поэтому в Сети тут же поползли слухи. Позднее Наталья оправдалась, мол, они только друзья, а связывает их общий проект.

Ранее мы рассказывали, Могилевская взбудоражила фото с гастролей, показав, как релаксирует в номере отеля. Довольная звезда предстала в постели на белоснежных простынях.

"Какой же кайф на нем поваляться (на белье, - ред.). Сочетаю это удовольствие со своим любимым гастрольным костюмом. Идеальное комбо для отдыха. За тур полюбила свой красный костюм", - подписала снимок певица.

Напомним, что 45-летняя Могилевская разделась и залезла в ванну ради пикантной фотосессии: "Осталось только...".

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