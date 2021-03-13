Дизайнер Жан Грицфельдт рассказал всю правду, почему на него обиделась певица Наталья Могилевская

Об этом Жан упомянул в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», сделав публичное обращение к Могилевской, передает Viva.

Как известно, услугами Грицфельдта пользуются такие знаменитости, как Тина Кароль, Светлана Лобода, Миша Романова и другие. Дизайнер старается поддерживать теплые отношения со всеми представителями украинского шоу-биза, но иногда без скандалов не обходится.

Жан рассказал о конфликте с Могилевской - любимой певицей его мамы, между прочим. По словам дизайнера, вся эта история его "задела", так как он тоже фанат творчества Натальи, а вышло как-то не хорошо.

"Помню, во время участия Могилевской на одном из телешоу она написала с предложением поработать по поводу платья. А у меня как раз тогда была Лобода, я был в нереальной запаре. Я говорю: «Наташа, извини. Не хочу сделать плохо. Нет времени». И она это восприняла на свой счет", - поделился Грицфельдт.

Позднее во время одного из мероприятий, собравшего всех звезд, Жан подошел к Могилевской с предложением сфотографироваться вместе (мама очень просила), но певица очень холодно отреагировала.

"Могилевская разворачивается и просто начинает разговаривать с кем-то. Но я хочу сделать официальное заявление: "Наташа, я очень люблю ваше творчество. Давайте поработаем. Я думаю, что вместе мы могли бы сделать что-то очень крутое", - обратился к артистке Жан.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

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