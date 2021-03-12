Популярная певица Наташа Могилевская похвасталась, что собрала два полных зала за день

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская в своем микроблоге в Instagram похвасталась фанатам, что собрала два концерта с полными залами за один день. Произошло это в городе Днепр, там звезда собрала сразу два аншлага, а также анонсировала новые концерты.

В соцсети Наталья опубликовала красивое фото, на котором стоит на сцене с микрофоном в руках. Для выступления она выбрала удивительный наряд – это замысловатое многослойное платье насыщенного бордового оттенка и необычного фасона. Правда, этот наряд скрыл стройную фигуру звезды и все ее прелести. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она воодушевленно что-то говорит в микрофон, обращаясь к публике в зале.

В подписи к фотографии Могилевская написала: "Днепр. Два аншлага ❤️...попали не все... объявляем новые даты❗️ 13-14 ноября Запорожье и Днепр! Билеты уже в продаже. Целую, люблю😘 Всегда ваша Могилевская Наташа!". Поклонники в восторге от нового фото артистки, и от новостей о новых концертах, певицу приглашают в разные города с концертами.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

Также Politeka писала, 45-летняя Могилевская в образе куклы Барби едва не выронила бюст из откровенного платья: "Наташка зажигает".