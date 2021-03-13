Известная певица Наталья Могилевская вспомнила шоу Маскарад и рассмешила пародией на себя же от двух чудесных артистов
Как передает Politeka.net, в своем сторис в соцсети Инстаграм певица решила напомнить фанатам шоу "Маскарад", которое проходило на канале "1+1" осенью прошлого года. В одной из эфиров шоу, команды состязались, делая пародию на песню Натальи Могилевской "Я танцевала".
Пародистами команды "Старожилов" стал Юрий Ткач, а за команду "Молодых и танцующих" Влад Яма. Наталья разместила пародию обоих артистов, спросив поклонников, помнят ли они это шоу.
"Кто лучше, Влад или Юра?", - спросила Могилевская.
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В директ к Наталье наверняка поступило множество сообщений, в которых фанаты с удовольствием прокомментировали и проголосовали за пародию и высказали множество комплиментов в адрес певицы, которая чудесно выглядела.
Напомним, не так давно Наталья проехалась по стране с концертами. В соцсети Наталья хвалилась красивым фото, на котором стоит на сцене с микрофоном в руках. Для выступления она выбрала удивительный наряд – это замысловатое многослойное платье насыщенного бордового оттенка и необычного фасона. Правда, этот наряд скрыл стройную фигуру звезды и все ее прелести. Волосы красотка распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж.
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