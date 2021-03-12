Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя и задала вопрос

На фото Наталья показалась совсем без одежды, сидя в роскошной ванной. Могилевская повернулась спиной к камере, чтобы ничего лишнего не засветить. Красотка оставила волосы распущенными, а рукой взялась за плечо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фильм про вас!

Представьте, что мы снимаем его вместе.

И вот, все готово.

Осталось только придумать название. Например, свой я бы назвала "Жизнь артиста за кулисами". Как бы вы назвали свой? Напишите в комментариях, интересно!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вторая жизнь", "Жизнь DevOpsa в режиме самовыгорания. Выжить любой ценой", "очень нежно", "Какое красивое фото", "И так мечтая о высоком она плыла по жизни...", "История Белого Ангела или чёрное на белом".

Мы писали, что популярная певица Наташа Могилевская похвасталась, что собрала два полных зала за день.

Могилевская в своем микроблоге в Instagram похвасталась фанатам, что собрала два концерта с полными залами за один день. Произошло это в городе Днепр, там звезда собрала сразу два аншлага, а также анонсировала новые концерты.

Напомним, Могилевская "вырубила" с ноги зрителя, который снимал ее на концерте, видео "беспредела"

А еще Politeka писала, что усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи

Также Politeka сообщала, что 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть



