Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя и задала вопрос
На фото Наталья показалась совсем без одежды, сидя в роскошной ванной. Могилевская повернулась спиной к камере, чтобы ничего лишнего не засветить. Красотка оставила волосы распущенными, а рукой взялась за плечо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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И вот, все готово.
Осталось только придумать название. Например, свой я бы назвала "Жизнь артиста за кулисами". Как бы вы назвали свой? Напишите в комментариях, интересно!", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вторая жизнь", "Жизнь DevOpsa в режиме самовыгорания. Выжить любой ценой", "очень нежно", "Какое красивое фото", "И так мечтая о высоком она плыла по жизни...", "История Белого Ангела или чёрное на белом".
Мы писали, что популярная певица Наташа Могилевская похвасталась, что собрала два полных зала за день.
Могилевская в своем микроблоге в Instagram похвасталась фанатам, что собрала два концерта с полными залами за один день. Произошло это в городе Днепр, там звезда собрала сразу два аншлага, а также анонсировала новые концерты.
Напомним, Могилевская "вырубила" с ноги зрителя, который снимал ее на концерте, видео "беспредела"
А еще Politeka писала, что усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи
Также Politeka сообщала, что 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть