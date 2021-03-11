Певица Наталья Могилевская удивила поклонников эпичным видео, на котором показала свой казус на сцене

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская в начале весны дала несколько концертов и собрала полные залы. В своем микроблоге в Instagram звезда все время показывала кадры своих выступлений и недавно выложила забавное видео, на котором с ноги "вырубает" одного из зрителей, который ее снимал".

В ролике можно увидеть, что Наташа увлеченно поет один из своих хитов, она весело пританцовывает в окружении шоу-балета. В какой-то момент к ее ногам медленно подлетает большой воздушный шарик, который она игриво толкает ногой. Шар вдруг отлетает и попадает прямо в телефон, которым кто-то из зрителей снимал выступление артистки. После этого видео заканчивается черным экраном, эпичной музыкой и веселой фразой.

В подписи к своей публикации Могилевская поблагодарила поклонников, что пришли на ее концерт и уже анонсировала новый осенний тур. "Спасибо всем огромное за тур, за такое красивое начало весны, пропитанное вашей любовью! Уже готовим тур осенью и планируем концерт во Дворце Украина @palace.ukraine!", - написала Наташа. А фолловеры принялись обсуждать забавное видео, шутя и засыпая певицу комплиментами в комментариях к публикации. "Просто нет слов", "Спасибо, Наталья. Смотрели ваш концерт в Днепре с большим вдохновением", "Спасибо за концерт. Атмосфера была потрясающая. Ждем следующий", - пишут в комментариях.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

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