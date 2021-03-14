Известная певица Наталья Могилевская поделилась кадрами из отельного номера

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала яркое селфи, на котором похвасталась идеальным лицом. Было видно, что Могилевская была с вечерним макияжем. Возможно, она только что закончила концерт. Звезда валялась на кровати и нежилась в белых простынях. Могилевская призналась, что обожает отельные номера с чистой постелью.

«Белоснежное постельное белье в номере отеля. Какой же кайф на нем поваляться. Сочетаю это удовольствие со своим любимым гастрольным костюмом. Идеальное комбо для отдыха. За тур полюбила свой красный костюм, теперь он у меня гастрольный, как вам?», - отметила артистка.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Хорошенькая такая! Костюм красивенный! Вам очень идёт красный цвет!)», «Красотка», «Костюм огонь», «Ого слой макияжа», «Такая молоденькая!», «Наталья, вы очень красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Наталья Могилевская наконец-то вернулась к гастролям после длительного перерыва, связанного с карантином. Сейчас артистка дает концерты в городах Украины.

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