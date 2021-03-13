Відома співачка Наталія Могилевська згадала шоу Маскарад і розсмішила пародією на себе ж від двох чудових артистів

Як передає Politeka.net, у своєму сторіс у соцмережі Instagram співачка вирішила нагадати фанатам шоу "Маскарад", яке проходило на каналі" 1+1 " восени минулого року. В одній з ефірів шоу, команди змагалися, роблячи пародію на пісню Наталії Могилевської"я танцювала".

Пародистами команди "старожилів" став Юрій Ткач, а за команду "молодих і танцюючих" Влад Яма. Наталя розмістила пародію обох артистів, запитавши шанувальників, чи пам'ятають вони це шоу.

"Хто краще, Влад чи Юра?",- запитала Могилевська.

У директ до Наталії напевно надійшло безліч повідомлень, в яких фанати із задоволенням прокоментували та проголосували за пародію і висловили безліч компліментів на адресу співачки, яка чудово виглядала.

Нагадаємо, не так давно Наталя проїхалася по країні з концертами. У соцмережі Наталя хвалилася красивим фото, на якому стоїть на сцені з мікрофоном в руках. Для виступу вона вибрала дивовижний наряд - це хитромудре багатошарове плаття насиченого бордового відтінку і незвичайного фасону. Правда, цей наряд приховав струнку фігуру зірки та всі її принади. Волосся красуня розпустила та акуратно поклала, а на її обличчі легкий макіяж.

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