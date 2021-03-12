Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе і задала питання

На фото Наталя здалася зовсім без одягу, сидячи в розкішній ванній. Могилевська повернулася спиною до камери, щоб нічого зайвого не засвітити. Красуня залишила волосся розпущеним, а рукою взялася за плече. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фільм про вас!

Уявіть, що ми знімаємо його разом.

І ось, все готово.

Залишилося тільки придумати назву. Наприклад, свій я б назвала"життя артиста за лаштунками". Як би ви назвали свій? Напишіть в коментарях, цікаво!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Друге життя", " життя DevOpsa в режимі самовигорання. Вижити за всяку ціну", "дуже ніжно", "яке гарне фото", " і так мріючи про високе вона пливла по життю...", "Історія білого Ангела або чорне на білому".

Ми писали, що популярна співачка Наташа Могилевська похвалилася, що зібрала два повних зали за день.

Могилевська у своєму мікроблозі в Instagram похвалилася фанатам, що зібрала два концерти з повними залами за один день. Сталося це в місті Дніпро, там зірка зібрала відразу два аншлаги, а також анонсувала нові концерти.

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