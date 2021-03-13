Дизайнер Жан Грицфельдт розповів всю правду, чому на нього образилася співачка Наталія Могилевська

Про це Жан згадав у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна", зробивши публічне звернення до Могилевської, передає Viva.

Як відомо, послугами Грицфельдта користуються такі знаменитості, як Тіна Кароль, Світлана Лобода, Міша Романова та інші. Дизайнер намагається підтримувати теплі стосунки з усіма представниками українського шоу-бізу, але іноді без скандалів не обходиться.

Жан розповів про конфлікт з Могилевською - улюбленою співачкою його мами, між іншим. За словами дизайнера, вся ця історія його "зачепила", так як він теж фанат творчості Наталії, а вийшло якось не добре.

"Пам'ятаю, під час участі Могилевської на одному з телешоу вона написала з пропозицією попрацювати з приводу сукні. А у мене якраз тоді була Лобода, я був в нереальній запарі. Я кажу: "Наташа, вибач. Не хочу зробити погано. Немає часу». І вона це сприйняла на свій рахунок", - поділився Грицфельдт.

Пізніше під час одного із заходів, що зібрав всіх зірок, Жан підійшов до Могилевської з пропозицією сфотографуватися разом (мама дуже просила), але співачка дуже холодно відреагувала.

"Могилевська розгортається і просто починає розмовляти з кимось. Але я хочу зробити офіційну заяву: "Наташа, я дуже люблю вашу творчість. Давайте попрацюємо. Я думаю, що разом ми могли б зробити щось дуже круте",-звернувся до артистки Жан.

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