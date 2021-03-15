Известная певица Наталья Могилевская рассказала о том, кого жалеет в своей школе
Пять лет назад звезда открыла свою школу талантов, в которой помогает будущим артистам, передает Politeka.net. Артистка решила рассказать о своих учениках.
Соответсвующую публикацию звезда разместила в своем Инстаграм, подкрепив текст красивым снимком.
На фото сияющая Могилевская позировала в черном платье со смелым декольте. Она улыбнулась, подняв руку, и поднеся микрофон к подбородку.
"Мне жаль и лентяев и пахарей. И тех и других приходится переучивать, когда они приходят к нам в школу", - написала артистка.
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По словам певицы, на обучение приходят разные люди: одни считают, что для звезды достаточно хорошо выглядеть, другие же - нужно страшно пахать.
"Работа артиста – такая же профессия, как и любой другой вид деятельности со своими нюансами, плюсами, сложностями и усталостью. Для лентяев подчеркну, что мировые профсоюзы утвердили среднюю норму 8-12 рабочих часов в день", - рассказала украинская знаменитость.
Также для "пахарей" артистка объяснила, что нужно отдыхать.
"Правда, Два выходных в неделю, мне кажется, имеют люди более расслабленные чем те, которые Хотят стать Звездами", - написала Наталья.
"Шикарно выглядите", "Считаем, что выходных должно быть два! У всех могут быть семьи и даже дети, как ни странно", "Такая Вы 🤍🙏🏻 Хорошая", "Я сейчас дома 😘не работаю и пою сама себе в своё удовольствие)😜".
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