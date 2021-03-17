Популярная украинская певица Наталь Могилевская показала себя в ванне без одежды

Звезда поделилась «горячим» фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как известно, 45-летняя артистка сейчас одинока, но ей в последнее время активно приписывают роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым. Певица утверждает, что они просто друзья, однако в последнее время все чаще появляется в его компании. Впрочем, в своем новом посте певица неожиданно заговорила о «любимом человеке».

Так, Могилевская показала фото, на котором она лежит в ванне, облокотившись о бортик. Судя по всему, на певице совсем нет одежды. Артистка с улыбкой смотрит в камеру, будто бы дразня зрителей.

Впрочем, подпись под фото подразумевает, что этот соблазнительный образ предназначался для кого-то конкретного

«А как вы планируете встретить любимого человека сегодня вечером?», - написала звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Классно тебе у тебя Бойлер», «Тоже помоемся», «Красотка!», «Нет человека - нет проблемы как его встречать», «Фото в ванной, нуу очень красивое», «Романтично», «Бомбезная фоточка», «Цыпочка», «Наталья какая вы красотка, не перестаю удивляться вам. Супер, так держать», «И не стыдно вам?», - пишут люди.

Напомним, 45-летняя Могилевская с глубоким декольте раскрыла, как стать настоящей звездой: "Мне жаль...".

Как сообщала Politeka, моложавая Могилевская понежилась в белых простынях, взбудоражив признанием: «Какой же кайф…».

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