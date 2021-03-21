Популярна співачка Наташа Могилевська з'явилася в несподіваному місці і заінтригувала шанувальників новими хітами
Як пише Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська у своєму мікроблозі в Instagram повідомила фанатам, що на локдаун в Києві у неї особливі плани. Зірка опублікувала в соцмережі чарівне фото в несподіваному місці і розповіла, що готує щось особливе.
Як видно, Наталя відображена за діджейським пультом, вона вміло крутить пальцями диски і весело посміхається. Перед камерою вона з'явилася у витонченому шовковому халатику яскравого червоного відтінку, а на її шиї видно оригінальні прикраси. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, видно, що вона в захваті сама від себе.
У підписі до публікації Могилевська розповіла про свої плани і заінтригувала шанувальників новими хітами. "Вриваємося в локдаун з музикою! Зараз готую новий матеріал і в роботі відразу 3 треки. Дорогі мої, ви знаєте як сильно я вас люблю і музика – моє головне натхнення в житті. У нас з вами особливий зв'язок, я завжди відчуваю ваше тепло і турботу. Спасибі, що Ви У мене є! Я знаю, що ви такі ж трудяги, прямуєте своїм цілям і амбіціям. Що вас мотивує / надихає? Мене (як Ви вже зрозуміли), ви і🎶 🎶 🎶 🎹", - написала зірка.
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