Популярная певица Наташа Могилевская появилась в неожиданном месте и заинтриговала поклонников новыми хитами
Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская в своем микроблоге в Instagram сообщила фанатам, что на локдаун в Киеве у нее особые планы. Звезда опубликовала в соцсети очаровательное фото в неожиданном месте и рассказала, что готовит нечто особенное.
Как видно, Наталья запечатлена за диджейским пультом, она умело вертит пальцами диски и весело улыбается. Перед камерой она появилась в изящном шелковом халатике яркого красного оттенка, а на ее шее видно оригинальные украшения. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, видно, что она в восторге сама от себя.
В подписи к публикации Могилевская рассказала о своих планах и заинтриговала поклонников новыми хитами. "Врываемся в локдаун с музыкой! Сейчас готовлю новый материал и в работе сразу 3 трека. Дорогие мои, вы знаете как сильно я вас люблю и МУЗЫКА – мое главное вдохновение в жизни. У нас с вами особая связь, я всегда чувствую ваше тепло и заботу. Спасибо, что вы у меня есть! Я знаю, что вы такие же трудяги, следуете своим целям и амбициям. Что вас мотивирует/вдохновляет? Меня (как вы уже поняли), вы и 🎶🎶🎶🎹", - написала звезда.
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