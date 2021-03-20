Відома артистка українського шоу-бізнесу Наталія Могилевська поділилася чуттєвим фото

Артистка звикла розбурхувати користувачів мережі новими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram. Вона часто показує, як виглядає в різних образах і не боїться при цьому експериментів. Як відомо, ефектна шатенка перефарбувалася в попелястий блонд, і з тих пір її образи стали більш сміливими.

Не так давно в червоній сукні з вирізами і декольте Могилевської вдалося підкреслити фігуру новим образом, а також захопити фанатів красою. В цей же раз на честь невеликого свята зірка поділилася ніжним весняним фото, на якому позувала з букетом квітів в руках і засвітила сяюче обличчя з мінімумом макіяжу.

"Сьогодні день весняного рівнодення! Весна вже близько. Всім тепла🧡 і не хворійте😉», - написала Наталя.

Ось як реагують фанати, відзначаючи дещо втомлений вигляд зірки після концерту: "Будьте всі щасливі; Красиво!!!; І вас з весною❤ Весна-пора тепла і пробудження; Наташенька, ви Красуня❤️; і Вам тепла і добротьі))❤️; що з вами?яке миле личко і сумує; класний макіяж; Наташа посміхніться, а то така сумна 😔" »

Також у своєму Instagram Наталія Могилевська здивувала фото біля барабанної установки. Співачка розмістила усміхнене фото, і розповіла, що оголошує набір на заняття гри на барабанах і гітарі.

"На якому музичному інструменті ви б хотіли навчитися грати? 🤔 Я вирішила освоїти барабани 🥁 зручно, тому що у мене наступного тижня відкривається курс! Тому ми з радістю оголошуємо набір на захоплюючі заняття гри на барабанах і гітарі", - написала в пості знаменитість.

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