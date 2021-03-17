Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала об успехе своей подруги и поделилась радостными фото

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Могилевская эмоционально поздравила свою подругу, дизайнера и режиссера Ольгу Навроцкую, с выходом ее долгожданной книги.

«Поздравляйте! У моего сказочного эльфа, у моей любимой подружки Ольги вышла дебютная книга! Я знаю, как давно ты хотела издать ее, как долго ты к этому шла и у тебя получилось…Поздравляю тебя и желаю, чтобы ее прочитал весь мир! Ты большая умница, твори дальше», - написала звезда.

Она также поделилась фотографиями с торжества по случаю выхода книги. На одном из снимков певица позирует рядом с самой новоиспеченной писательницей. Подружки-блондинки счастливо улыбаются, стоя рядом.

«Спасибо любимая моя подружка», - написала Навроцкая в комментариях к посту.

Поклонники Могилевской также отреагировали на ее новый пост.

«Талантливый человек - талантлив во всем! Успешного пути к сердцам читателей. Оля талантище!», «Мои красотки», «Вы такие классные! Поздравляем!», «Какие Вы красивые) Поздравляю», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что в последнее время Могилевской приписывают роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым, с которым она часто появляется вместе. Впрочем, судя по фото, на этом мероприятии она была без него.

Напомним, 45-летняя Могилевская с глубоким декольте раскрыла, как стать настоящей звездой: "Мне жаль...".

Как сообщала Politeka, моложавая Могилевская понежилась в белых простынях, взбудоражив признанием: «Какой же кайф…».

Также Politeka писала, что Могилевская, приголубив своего "любовника"-миллионера, сравнила себя с Джоли: "Мне не надо напрягаться...".