Известная артистка украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская поделилась чувственным фото

Артистка привыкла будоражить пользователей сети новыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм. Она часто показывает, как выглядит в разных образах и не боится при этом экспериментов. Как известно, эффектная шатенка перекрасилась в пепельный блонд, и с тех пор ее образы стали более смелыми.

Не так давно в алом платье с вырезами и декольте Могилевской удалось подчеркнуть фигуру новым образом, а также восхитить фанатов красотой. В этот же раз в честь небольшого праздника звезда поделилась нежным весенним фото, на котором позировала с букетом цветов в руках и засветила сияющее лицо с минимумом макияжа.

«Сегодня день весеннего равноденствия! Весна уже близко. Всем тепла🧡 и не болейте😉», - написала Наталья.

Вот как реагируют фанаты, отмечая несколько уставший вид звезды после концерта: «Будьте все счастливы;Красиво!!!; И вас с весной❤ Весна-пора тепла и пробужденья; Наташенька, вы красавица❤️; И Вам тепла и добротьі))❤️; Что с вами?какое милое личико и грустит; Классный макияж; Наташа улыбнитесь , а то такая грустная 😔».

Также в своем Инстаграм Наталья Могилевская удивила фото возле барабанной установки. Певица разместила улыбчивое фото, и рассказала, что объявляет набор на занятия игры на барабанах и гитаре.

"На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть? 🤔 Я решила освоить барабаны 🥁 Удобно, потому что у меня на следующей недели открывается курс! Поэтому мы c радостью объявляем набор на увлекательные занятия игры на барабанах и гитаре ", - написала в посте знаменитость.

Напомним, что 45-летняя Могилевская променяла «любовника»-миллионера на улыбчивую блондинку: «Моя любимая…».

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