Известная украинская певица Наталья Могилевская озадачила поклонников странным выражением лица

45-летняя артистка решила примерить на себя новый тренд, который появился в ТикТоке. Соответствующее видео она опубликовала в популярной среди молодежи соцсети.

Суть развлечения заключается в том, чтобы по выражению лица на видео определить «разбит» ли человек.

«Суть тренда: расслабить лицо, а подписчики определят – разбита или нет», - написала Могилевская.

Судя по всему, речь идет о разбитом сердце. По крайней мере, к такому выводу пришли поклонники звезды.

На видео Могилевская пытается следовать правилам тренда под музыку. Певица действительно расслабляет лицо, из-за чего выглядит довольно непривычно. Затем она начинает подпевать песне.

Стоит отметить, что мнения поклонников артистки разделились: кто-то уверен в том, что певица действительно «разбита», а другие уверены, что нет.

«Нет, не разбита. Если разбил, то твои подписчики разобьют ему или ей (подружке, которая тоже может кинуть) нос», «Парик отстает», «какая же ты красивая и женственная», «Да, по глазам видно», «Красотка. Обожаю ваши песни», «Наташа, давайте дуэт с Ани Лорак?», «поверьте...каждый человек хоть чуточку ну разбит Мне смешно», - пишут люди в комментариях.

Напомним, 45-летняя Могилевская наделала шуму, раскрыв секретики из личной жизни: «Мне предлагали…».

Как сообщала Politeka, Могилевская в шапочке и спортивках "замахнулась" на место Потапа, видео: "Наталья, да вы прирожденный…".

Также Politeka писала, что веселую Могилевскую в шелковом халатике застукали в неожиданном месте: "Особая связь".