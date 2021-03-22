Известная певица Наталья Могилевская показала кадры своей пародии на известого продюсера и рэп-исполнителя Потапа

Как пишет Politeka.net. певица показала в своем TikTok-канале кадры прошлого выпуска шоу Маскарада.

Само шоу было опубликовано в конце осени прошлого 2020 года, однако Наталья решила вспомнить, как проходило шоу.

Стоит сказать, что Наталья "липсила" песню Потапа "Chica Bamboni", одну из немногих, которые презентовал Потап в прошлом году.

Поклонникам очень понравилось видео, они прокомментировали комплементами в адрес Натальи, а также порадовались, вспомним уже забытые кадры.

Наталья спросила, скольких потапов увидели в клипе фанаты. "Сколько Потоапов насчитали?"

"Наталья да Вы прирожденный Потап", "Если есть Медведь и он только один и его зовут Потап Алексей", "Супер, даааа", "И классно, и угарно", "Ахахааха, це мій улюблений випуск", "Красоточка, люблю тебе", "Круто", - написали поклонники.

Не так давно Наталья стала радовать поклонников своими яркими фото со студии звукозаписи, на одном из фото певица сделала фото за диджейским пультом, она умело вертит пальцами диски и весело улыбается. Перед камерой она появилась в изящном шелковом халатике яркого красного оттенка, а на ее шее видно оригинальные украшения. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

Напомним, что веселую Могилевскую в шелковом халатике застукали в неожиданном месте: "Особая связь"

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