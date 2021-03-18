Известная звезда украинского шоу-бизнеса неувядающая Наталья Могилевская удивила образом возле барабанной установки в шелковом платье

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Наталья Могилевская удивила фото возле барабанной установки. Певица разместила улыбчивое фото, и рассказала, что объявляет набор на занятия игры на барабанах и гитаре.

"На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть? 🤔 Я решила освоить барабаны 🥁 Удобно, потому что у меня на следующей недели открывается курс! Поэтому мы c радостью объявляем набор на увлекательные занятия игры на барабанах и гитаре ", - написала в посте знаменитость.

В кадре Наталья сидит возле барабанной установки. Она надела красное шелковое платье и матового цвета туфельки. Яркий макияж, который не сходит с лица певицы подчеркивая ее жгучую страстную натуру.

Свой образ Наталья дополнила красивыми украшениями - бусами, и цепочками с медальоном.

Поклонники написали свои предпочтения, а также не забыли подчеркнуть, как изменилась певица в последнее время. Она стала более яркой, красочной и не перестает удивлять своих фанов:

"На гитаре бы хотела)", "Всю жизнь хотела научиться играть на гитаре, мне кажется, это такая романтика😍❤️❤️❤️", "Очень нравится саксафон) гитара) ❤️ очень красивое фото😍😍😍", "Очень бы хотела научиться играть на фортепиано и на барабанах🥰🥰🥰", "На ударных!!!!", "На нервах😂", "На пианино🔥❤️", "Вы шикарна на этом фото", "Не похожа на себя", "Я бы замутил бы с ней королева😍😍😍😍"

Напомним, что 45-летняя Могилевская променяла «любовника»-миллионера на улыбчивую блондинку: «Моя любимая…».

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