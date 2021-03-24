Популярна українська співачка Наталія Могилевська розкрила секрети з особистого життя
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала 11 фактів зі свого життя, три з яких були неправдивими. Шанувальники повинні були здогадатися, які факти про себе артистка вигадала.
"Мені не робили пропозицію руки і серця в 17 років! Я не ховалася в тушці оленя. Мені не пропонували співати реп, тільки важкий рок. Ось вам мої дорогі неправдиві факти з мого життя. Я дуже вдячна, що так багато людей відгукнулося на попередній пост. Багато з вас мене дійсно добре знають, адже я завжди чесна зі своїм глядачем", - зазначила Могилевська.
Після поста-відповіді стало зрозуміло, що інші події траплялися в житті Могилевської. За її визнанням, вона билася в школі; вміє жонглювати, а також одного разу вечеряла з Президентом країни.
У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Нікітюк в розслабленій позі хвалилася фігурою в розстебнутій сорочці: "Переведіть дух"
Роздягнена Лопес прикрилася одним листком, як справжня амазонка в тропіках: "Екзотика приїхала"
Кароль без ліфчика жахнула новим експериментом з образом, Потап у справі: "Народна артистка країни, позорище"
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
"Ти гарна", «вогонь», «дівчина-мрія», "багато цікавого про вас дізналася", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Наталя поділилася ефектним кадром, на якому вона сидить біля барабанної установки. Співачка була одягнена в червону шовкову сукню і матового кольору туфельки. Яскравий макіяж підкреслив її пекучу пристрасну натуру.
Нагадаємо, що веселу Могилевську в шовковому халатику застукали в несподіваному місці:"особливий зв'язок".
Як повідомляла Politeka, 45-річна Могилевська спробувала розслабити обличчя і спантеличила своїм виглядом: "перука відстає".
Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська наробила шуму, розкривши секретики з особистого життя: "мені пропонували...".