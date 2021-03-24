Популярна українська співачка Наталія Могилевська розкрила секрети з особистого життя

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала 11 фактів зі свого життя, три з яких були неправдивими. Шанувальники повинні були здогадатися, які факти про себе артистка вигадала.

"Мені не робили пропозицію руки і серця в 17 років! Я не ховалася в тушці оленя. Мені не пропонували співати реп, тільки важкий рок. Ось вам мої дорогі неправдиві факти з мого життя. Я дуже вдячна, що так багато людей відгукнулося на попередній пост. Багато з вас мене дійсно добре знають, адже я завжди чесна зі своїм глядачем", - зазначила Могилевська.

Після поста-відповіді стало зрозуміло, що інші події траплялися в житті Могилевської. За її визнанням, вона билася в школі; вміє жонглювати, а також одного разу вечеряла з Президентом країни.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Ти гарна", «вогонь», «дівчина-мрія», "багато цікавого про вас дізналася", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталя поділилася ефектним кадром, на якому вона сидить біля барабанної установки. Співачка була одягнена в червону шовкову сукню і матового кольору туфельки. Яскравий макіяж підкреслив її пекучу пристрасну натуру.

Нагадаємо, що веселу Могилевську в шовковому халатику застукали в несподіваному місці:"особливий зв'язок".

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