Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників вражаючими фактами зі свого життя
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала на вулиці з модними журналами в руках. Наталя була одягнена в косуху і джинси. Зухвалий образ доповнювала незвичайна молодіжна зачіска. Могилевська вирішила пограти зі своїми підписниками.
"Пост знайомство! Хто хоче перевірити свою інтуїцію? З усіх фактів тільки 3 помилкових.
1. Я створила "позитивний" варіант гімну України і зняла відео на пісню з учнями @talantschool
2. Билася в школі;
3. Мені зробили пропозицію руки і серця в 17 років;
4. Одного разу сховалася в тушці оленя;
5. Деякий час жила в Харкові;
6. Відмінно плаваю;
7. Відеоробота "Я танцювала" була знята цільним кадром з використанням єдиної камери;
8. Вмію жонглювати;
9. Мені пропонували співати реп;
10. Зняла перший 3D кліп в історії української музики;
11. Вечеряла з Президентом країни", - перерахувала всі факти про себе співачка.
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Могилевська пообіцяла розкрити правду незабаром, але шанувальники із задоволенням намагалися розгадати секрети Могилевської, не забувши і про компліменти. Під постом піднявся справжній галас.
"Фото вау, а ви шикарна", "розкішна жінка", "ви не старієте?", "на фото у тебе шикарний образ, мені дуже подобається", "яка ви неймовірно стильна красуня, просто бомбезна", - пишуть люди.
Нагадаємо, що 45-річна Могилевська без сорому показала себе без одягу у ванній, заговоривши про коханого: "і не соромно?".
Як повідомляла Politeka, веселу Могилевську в шовковому халатику застукали в несподіваному місці:"особливий зв'язок".
Також Politeka писала, що сумна Могилевська не змогла приховати втомлений вигляд після концерту: "що з вами?".