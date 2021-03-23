Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників вражаючими фактами зі свого життя

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала на вулиці з модними журналами в руках. Наталя була одягнена в косуху і джинси. Зухвалий образ доповнювала незвичайна молодіжна зачіска. Могилевська вирішила пограти зі своїми підписниками.

"Пост знайомство! Хто хоче перевірити свою інтуїцію? З усіх фактів тільки 3 помилкових.

1. Я створила "позитивний" варіант гімну України і зняла відео на пісню з учнями @talantschool

2. Билася в школі;

3. Мені зробили пропозицію руки і серця в 17 років;

4. Одного разу сховалася в тушці оленя;

5. Деякий час жила в Харкові;

6. Відмінно плаваю;

7. Відеоробота "Я танцювала" була знята цільним кадром з використанням єдиної камери;

8. Вмію жонглювати;

9. Мені пропонували співати реп;

10. Зняла перший 3D кліп в історії української музики;

11. Вечеряла з Президентом країни", - перерахувала всі факти про себе співачка.

Могилевська пообіцяла розкрити правду незабаром, але шанувальники із задоволенням намагалися розгадати секрети Могилевської, не забувши і про компліменти. Під постом піднявся справжній галас.

"Фото вау, а ви шикарна", "розкішна жінка", "ви не старієте?", "на фото у тебе шикарний образ, мені дуже подобається", "яка ви неймовірно стильна красуня, просто бомбезна", - пишуть люди.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська без сорому показала себе без одягу у ванній, заговоривши про коханого: "і не соромно?".

Як повідомляла Politeka, веселу Могилевську в шовковому халатику застукали в несподіваному місці:"особливий зв'язок".

Також Politeka писала, що сумна Могилевська не змогла приховати втомлений вигляд після концерту: "що з вами?".