Популярная украинская певица Наталья Могилевская раскрыла секреты из личной жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала 11 фактов из своей жизни, три из которых были неправдивыми. Поклонники должны были догадаться, какие факты о себе артистка выдумала.

«Мне НЕ делали предложение руки и сердца в 17 лет! Я НЕ пряталась в туше оленя. Мне НЕ предлагали петь реп, только тяжелый рок. Вот вам мои дорогие НЕПРАВДИВЫЕ факты из моей жизни. Я очень благодарна, что так много людей отозвалось на предыдущий пост. Многие из вас меня действительно хорошо знают, ведь я всегда честна со своим зрителем», - отметила Могилевская.

После поста-ответа стало понятно, что остальные события случались в жизни Могилевской. По ее признанию, она дралась в школе; умеет жонглировать, а также однажды ужинала с Президентом страны.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Ты красивая», «Огонь», «Девушка-мечта», «Много интересного о вас узнала», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья поделилась эффектным кадром, на котором она сидит возле барабанной установки. Певица была одета в красное шелковое платье и матового цвета туфельки. Яркий макияж подчеркнул ее жгучую страстную натуру.

Напомним, что веселую Могилевскую в шелковом халатике застукали в неожиданном месте: "Особая связь".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская попыталась расслабить лицо и озадачила своим видом: "Парик отстает".

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская наделала шуму, раскрыв секретики из личной жизни: «Мне предлагали…».