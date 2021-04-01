Кто бы мог подумать!

Эта весна толкнула Наталью Могилевскую на ряд неожиданных откровений

Как передает Politeka.net, 45-летняя певица опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, подедившись с публикой сокровенным.

Так, на опубликованном архивном фото звезда позировала на мосту, в длинном кожаном плаще, черной футболке и джинсах. Ветер играл в волосах Натальи, а ее задумчивый взгляд проникал прямо в душу.

На заднем фоне можно заметить некий водоем и утопающий в зелени противоположный берег. Это место, как призналась звезда, для нее очень особенное:

"Озеро Тельбин - ассоциируется у меня с романтикой и первыми чувствами, потому что именно на этом озере мне впервые признались в любви".

Отметим, данное озеро расположено в Днепровском районе Киева, посреди жилого массива Березняки. А на его берегу, недалеко друг от друга, расположились сразу три церкви.

Отдельно в своем посте в Инстаграм Могилевская "рассказала о своей любви". Речь о ее самых любимых местах родного Киева.

"...Если вы киевлянин, просто вспомните о них и прогуляйтесь на выходных, соблюдая дистанцию, конечно же 🤫. А если вы не из Киева, то сохраните пост на будущее. Киевлянка плохого не порекомендует", - заявила она, перечислив те самые места: Ботанический сад Фомина, Мариинский парк, Андреевский спуск, Лавра и Гидропарк.

Напомним, что Наталья Могилевская обратилась к украинцам за помощью, сеть на ушах: "Даю задание своему менеджеру…"

Как сообщала Politeka сияющая от счастья Могилевская засветилась в компании харизматичного незнакомца: "У нас сегодня…"

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская и Влад Яма отдались на волю чувств, решив не сдерживаться: "Исцелена..."