Звезда украинского шоу-бизнеса, певица и продюсер Наталья Могилевская похулиганила на известной радиостанции
Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская решила идти в ногу со временем, ориентировав свою последнюю песню на молодежь. Помимо крутых коллабораций с молодыми исполнителями, Наталья активно развивает свой Тик Ток, пытаясь быть на одной волне с новым поколением.
Как известно, Могилевская очень уважаемая в Украине артистка, поэтому мало кто может ей отказать. В ее Тик Токе уже успели засветиться многие звезды. Наталья не упускает возможности, чтобы привлечь туда еще кого-то.
На днях артистка пришла поздравлять стильное радио «Перец ФМ» с днем рождения. Красотка надела эффектное синее платье на запах. Могилевская устроила настоящий танцевальный батл, в котором приняли участие ведущие.
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«Полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть», - звучала песня, под которую молодые парни и девушки повторяли за певицей движения.
Кроме этого, артистка решила отблагодарить поклонника, который первым угадал, к кому на день рождение ходила певица.
«Ты угадал, к кому я шла на день рождение. Подарок твой!», - обратилась Наталья к одному из поклонников.
Напомним, что Наталья Могилевская обратилась к украинцам за помощью, сеть на ушах: "Даю задание своему менеджеру…".
А еще Politeka писала, что разодетая Могилевская устроила шоу с шарами прямо на улице, неожиданные кадры: "Пацан на остановке офигел".
Также Politeka сообщала, что Могилевская сделала ошеломительное признание о своей первой любви: "Именно на этом озере...".