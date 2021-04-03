Звезда украинского шоу-бизнеса, певица и продюсер Наталья Могилевская похулиганила на известной радиостанции

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская решила идти в ногу со временем, ориентировав свою последнюю песню на молодежь. Помимо крутых коллабораций с молодыми исполнителями, Наталья активно развивает свой Тик Ток, пытаясь быть на одной волне с новым поколением.

Как известно, Могилевская очень уважаемая в Украине артистка, поэтому мало кто может ей отказать. В ее Тик Токе уже успели засветиться многие звезды. Наталья не упускает возможности, чтобы привлечь туда еще кого-то.

На днях артистка пришла поздравлять стильное радио «Перец ФМ» с днем рождения. Красотка надела эффектное синее платье на запах. Могилевская устроила настоящий танцевальный батл, в котором приняли участие ведущие.

«Полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть», - звучала песня, под которую молодые парни и девушки повторяли за певицей движения.

Кроме этого, артистка решила отблагодарить поклонника, который первым угадал, к кому на день рождение ходила певица.

«Ты угадал, к кому я шла на день рождение. Подарок твой!», - обратилась Наталья к одному из поклонников.

Напомним, что Наталья Могилевская обратилась к украинцам за помощью, сеть на ушах: "Даю задание своему менеджеру…".

А еще Politeka писала, что разодетая Могилевская устроила шоу с шарами прямо на улице, неожиданные кадры: "Пацан на остановке офигел".

Также Politeka сообщала, что Могилевская сделала ошеломительное признание о своей первой любви: "Именно на этом озере...".