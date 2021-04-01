Зірка українського шоу-бізу, співачка Наталія Могилевська здивувала екстравагантною поведінкою на вулиці
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася відео, на якому засняла момент зі свого повсякденного життя. Співачка була одягнена в стильну довгу сукню на запах, яка ідеально гармоніювала з її білявим волоссям. В руках артистка тримала повітряні кулі.
Епатажна красуня влаштувала справжнє шоу на вулиці. Вона йшла з кульками, наспівувала пісню і виглядала розбурханою.
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У коментарях шанувальники стали гадати, до кого ж на захід завітала зірка. Більшість проголосували за те, що Могилевська поспішала привітати Дмитра Монатіка. Деякі припустили, що співачка йде вітати «Ретро ФМ». Відзначимо, що шанувальники не залишили Наталю без компліментів.
"Наташ - пацан на зупинці офігел😂 😂від красуні такої", "але хода, Наташ, божественна", "красуня", "Ти така чарівна", "наряд крутий", "До чого ж красива", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Наталія Могилевська позувала на вулиці в білосніжній блузці і вузькій леопардовій спідниці, а зверху вона накинула світле модне пальто з анімалістичним візерунком.
Нагадаємо, що Наталя Могилевська і Влад Яма віддалися на волю почуттів, вирішивши не стримуватися: "зцілена...".
А ще Politeka писала, що Могилевська зробила приголомшливе зізнання про своє перше кохання: "саме на цьому озері...".
Також Politeka повідомляла, що Могилевська в ковбойському прикиді піддалася романтичному настрою:"виходить геніально...".