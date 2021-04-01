Звезда украинского шоу-биза, певица Наталья Могилевская удивила экстравагантным поведением на улице

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась видео, на котором запечатлела момент из своей повседневной жизни. Певица была одета в стильное длинное платье на запах, которое идеально гармонировало с ее белокурыми волосами. В руках артистка держала воздушные шары.

Эпатажная красотка устроила настоящее шоу на улице. Она шла с шарами, напевала песню и выглядела взбудораженной.

«К кому на день рождения я иду? Кто угадает - сюрприз:)», - игриво подписала фото

В комментариях поклонники стали гадать, к кому же на мероприятие пожаловала звезда. Большинство проголосовали за то, что Могилевская спешила поздравить Дмитрия Монатика. Некоторые предположили, что певица идет поздравлять «Ретро ФМ». Отметим, что поклонники не оставили Наталью без комплиментов.

«Наташ-пацан на остановке офигел😂😂от Красотки такой», «Но походка, Наташ, божественная», «Красотка», «Ты такая обаятельная», «Наряд крутой», «До чего же красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала на улице в белоснежной блузке и узкой леопардовой юбке, а сверху она накинула светлое модное пальто с анималистическим узором.

Напомним, что Наталья Могилевская и Влад Яма отдались на волю чувств, решив не сдерживаться: "Исцелена...".

А еще Politeka писала, что Могилевская сделала ошеломительное признание о своей первой любви: "Именно на этом озере...".

Также Politeka сообщала, что Могилевская в ковбойском прикиде поддалась романтическому настроению: "Получается гениально…".