Зірка шоу-бізу, співачка Наталія Могилевська показала романтичний кадр на тлі Києва і розповіла, найулюбленіші місця в столиці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Наталія Могилевська розмістила романтичний кадр з видом на Дніпро і розповіла про найулюбленіші топ-п'ять місць у столиці.

У кадрі Наталя позує сидячи на сходах, спрямувавши погляд на краєвиди Києва. Вона одягла високі чоботи, тепле пончо, а в руках тримає чорний капелюх.

"Я народилася і живу в найкрасивішому місті світу. Ви звичайно можете зі мною сперечатися, але для мене це так 😉. І у мене тут є улюблені місця. Якщо ви киянин, просто згадайте про них і прогуляйтеся на вихідних, дотримуючись дистанції, звичайно ж 🤫. А якщо ви не з Києва, то збережіть пост на майбутнє. Киянка поганого не порекомендує.",- написала співачка.

Для Наталії Могилевської самі топові для прогулянок є Ботанічний сад а.в. Фоміна, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Лавра, і звичайно Гідропарк.

Шанувальники оцінили образ Наталії, її романтичний весняний настрій і талант писати, засипавши співачку компліментами.

"Яка ви тут красива❤️", "Навіть сперечатися не буду! Хоч я і не з Києва! 😍 ❤ ️ ", "Цікаві місця) передаємо Києва привіт буйволів з Закарпаття", "Дякую вам за цікаву інформацію! Київ незвичайне місто!", "Наташа я Вами захоплююся. Завжди задаю собі питання, як у вас вмістилося скільки багато талантів. За все що ви беретеся у вас виходить геніально", "шикарна 😍 😍 😍 фото ваааав❤️😍", - написали шанувальники.

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