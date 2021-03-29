Популярна співачка Наташа Могилевська показала миле фото і звернулася до українців за допомогою

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно зібрала кілька аншлагів на своїх концертах, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка опублікувала в соцмережі миле фото в стильному образі, а в підписі до нього звернулася до шанувальників за допомогою.

На фотографії Наташа зображена на вулиці, вона ніби активно крокує і при цьому мило посміхається в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в ошатному образі - на ній білосніжна блузка і вузька леопардова спідниця, а зверху вона накинула світле модне пальто з анімалістичним візерунком. Волосся артистки розпущене і трохи розпатлане вітерцем, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Могилевська повністю серйозно звернулася до українців за порадою щодо кольору волосся. Наташі важливо, як шанувальникам вона більше подобається – зі світлим волоссям або шатенкою. "Твоя думка вирішальна! Все частіше замислююся про перехід у свій звичний коричневий колір, тільки за весь час так і не зрозуміла який вам подобається більше. Блондинка або шатенка? Даю завдання своєму менеджеру скласти підсумкову статистику по всіх коментарях. Тому чекаю відповідь!",- написала співачка, чим викликала шквал коментарів від фоловерів. Правда, думки фанатів розділилися.

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