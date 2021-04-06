Одна з найвідоміших співачок українського шоу-бізнесу Наталія Могилевська поділилася спільним фото з 51-річною Іриною Білик

Як передає Politeka.net, 6 квітня Білик святкує свій день народження. Українські зірки вже встигли привітати зірку і поділитися зворушливими зізнаннями в коханні. Не залишилася осторонь і Наталія Могилевська, яка десятиліттями тримається в українському шоу-бізнесі разом з Білик.

Артистка опублікувала спільне фото, на якому позувала в ефектній леопардовій сукні. Білик була одягнена скромніше, але не менш стильно. Після того, як Могилевська перефарбувалася в блондинку, жінки стали схожі на сестер. Однак на фото Наталя затьмарила Білик красою.

"Ірочка, ти людина неймовірної добродушності, теплоти і таланту. З тобою завжди добре. Будь щаслива і кохана! З Днем народження, моя подружка", - підписала фото Могилевська.

Варто відзначити, що Могилевська і Білик є старожилами на українській естраді. Обидві артистки почали свою кар'єру в середині 1990-х. Обидві починали співати українською мовою, але пізніше змінили репертуар.

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