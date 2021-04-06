Одна из самых известных певиц украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская поделилась совместным фото с 51-летней Ириной Билык

Как передает Politeka.net, 6 апреля Билык празднует свой день рождения. Украинские звезды уже успели поздравить звезду и поделиться трогательными признаниями в любви. Не осталась в стороне и Наталья Могилевская, которая десятилетиями держится в украинском шоу-бизнесе вместе с Билык.

Артистка опубликовала совместное фото, на котором позировала в эффектном леопардовом платье. Билык была одета скромнее, но не менее стильно. После того, как Могилевская перекрасилась в блондинку, женщины стали похожи на сестер. Однако на фото Наталья затмила Билык красотой.

«Ирочка, ты человек невероятного добродушия, теплоты и таланта. С тобой всегда хорошо. Будь счастлива и любима! С Днем рождения, моя подружка», - подписала фото Могилевская.

Стоит отметить, что Могилевская и Билык являются старожилами на украинской эстраде. Обе артистки начали свою карьеру в середине 1990-х. Обе начинали петь на украинском языке, но позже сменили репертуар.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская решила вернуться к своему натуральному цвету волос. Она обратилась за советом к своим поклонникам, спросив, какой им больше нравится.

Напомним, что 45-летняя Могилевская заставила молодых красоток танцевать под свою дудку, кадры: «Полюби меня…».

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно поведала украинцам, что ей помогает держаться на плаву: «Уже более 20 лет…».

Также Politeka писала, что Могилевская, закрутившая роман с миллионером, засветила свои необычные развлечения: "Ой, девочки... ".