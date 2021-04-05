Одна з найвідоміших співачок української естради Наталія Могилевська зачарувала моложавим видом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Могилевська процитувала польського режисера і педагога Єжи Гратовського, чиї слова відгукнулися в її душі. Пост Наталя супроводила фотографіями робочого процесу. Красуня сиділа за інструментом і усміхнено дивилася в кадр.

"Гортаючи стрічку, натрапила на заповідь Єжи Гратовського, яка описує моє ставлення до справи і до професії, якій я служу вже більше 20 років.

"Не можна раз і назавжди натренувати тіло, як неможливо раз і назавжди налаштувати музичний інструмент. Час від часу його доведеться підлаштовувати...акторській професії вчаться все життя. Вона (Професія) еволюціонує, як наука і техніка. Вона (професія) і є наука!",- процитувала Могилевська відомого режисера, відкривши свій секрет популярності.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів.

"Красива на обох фото», «клас», "мені до душі ваші фото", "Наташа, яскрава, найкраща з наших співачок. Справжня", "дуже ніжна і романтична", " дуже..атмосферні фотографії", "Номер один", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Могилевська задумалася про повернення до свого натурального кольору. Вона звернулася за порадою до шанувальників, щоб дізнатися, з яким кольором вона подобається публіці більше.

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