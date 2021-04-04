Одна з найбільш епатажних співачка українського шоу-бізу Наталія Могилевська здивувала і налякала своєю розв'язною поведінкою на балконі висотки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram розмістила досить епатажне відео на якому кружляла і поводилася не зовсім адекватно, врешті-решт підійшовши до краю балкона і переважившись з нього, прогнувшись.

Наталя вирішила таким чином залучити фанатів і викликати інтерес до своєї і без того шикарної особистості.

Співачка захотіла знайти "однодатівців". Вона розмістила пост, в якому все пояснила:

"Є серед вас ті, хто народився зі мною в один день? Пишіть свої дати народження в коментарях, будемо знайомитися з однодатівцями ☺ я народилася 2 серпня! А ви?",- поцікавилася Наталя.

Заводна, і розв'язна знаменитість одягла темно-синій екстравагантний наряд, прикрасивши його масивними кільцями на шиї у вигляді намиста.

Шанувальники з радістю стали писати дати свого народження. Хтось народився так само як і Наташа 2 серпня, багато написали, що їхні родичі народилися з Могилевською в один день.

Не вислизнула від уваги і поведінка співачки, а також її вбрання. Фанати розхвалили свого кумира:

"Наташа най-най. Мені здається, найяскравіша у нас!!?", "😍 😍дуже красива😍", "Шикарна, але з кольором щік і носа - перебір!", "Наташа 👑", "Сама обожнювана) чекаю в Одесі❤️", "У моєї мами день народження 2 серпня", "Ви така красива😍 і симпатична🔥 ви можете написати в дірект?",- написали шанувальники.

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