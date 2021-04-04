Одна из самых эпатажных певица украинского шоу-биза Наталья Могилевская удивила и напугала своим развязным поведение на балконе высотки
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм разместила довольно эпатажное видео на котором кружилась и вела себя не совсем адекватно, в конце концов подойдя к краю балкона и перевесившись с него, прогнувшись.
Наталья решила таким образом привлечь фанатов и вызвать интерес к своей и без того шикарной личности.
Певица захотела найти "однодатовцев". Она разместила пост, в котором все объяснила:
"Есть среди вас те, кто родился со мной в один день? Пишите свои даты рождения в комментариях, будем знакомиться с однодатовцами 😂 Я родилась 2 августа! А вы?", - поинтересовалась Наталья.
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Заводная, и развязная знаменитость надела темно-синий экстравагантный наряд, украсив его массивными кольцами на шее в виде ожерелья.
Поклонники с радостью стали писать даты своего рождения. Кто-то родился так же как и Наташа 2 августа, многие написали, что их родственники родились с Могилевской в один день.
Не ускользнуло от внимания и поведение певицы, а также ее наряд. Фанаты расхвалили свуоего кумира:
"Наташа самая самая.Мне кажется, самая яркая у нас!!?", "😍😍 очень красивая😍", "Шикарная, но с цветом щек и носа - перебор!", "Наташа 👑", "Самая обожаемая) Жду в Одессе❤️", "У моей мамы день рождения 2 августа", "Вы такая красивая😍 и симпатичная🔥 вы можете написать в директ?", - написали поклонники.
Напомним, что разодетая Могилевская устроила шоу с шарами прямо на улице, неожиданные кадры: "Пацан на остановке офигел".
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