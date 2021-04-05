Одна из самых известных певиц украинской эстрады Наталья Могилевская очаровала моложавым видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Могилевская процитировала польского режиссера и педагога Ежи Гратовского, чьи слова откликнулись в ее душе. Пост Наталья сопроводила фотографиями рабочего процесса. Красотка сидела за инструментом и улыбчиво смотрела в кадр.
«Листая ленту, наткнулась на заповедь Ежи Гратовского, которая описывает мое отношение к делу и к профессии, которой я служу уже более 20 лет.
«Нельзя раз и навсегда натренировать тело, как невозможно раз и навсегда настроить музыкальный инструмент. Время от времени его придется подстраивать…Актерской профессии учатся всю жизнь. Она (профессия) эволюционирует, как наука и техника. Она (профессия) и есть наука!», - процитировала Могилевская известного режиссера, открыв свой секрет популярности.
В комментариях певице оставили массу приятных слов.
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«Красивая на обеих фото», «Класс», «Мне по душе ваши фото», «Наташа, яркая, самая самая из наших певиц. Настоящая», «Очень нежная и романтичная», «Очень..атмосферные фотографии», «Номер один», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Могилевская задумалась о возвращении к своему натуральному цвету. Она обратилась за советом к поклонникам, чтобы узнать, с каким цветом она нравится публике больше.
Напомним, что 45-летняя Могилевская заставила молодых красоток танцевать под свою дудку, кадры: «Полюби меня…».
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Также Politeka писала, что распоясавшаяся Могилевская на балконе высотки напугала украинцев неадекватным поведением: "Есть среди вас…".