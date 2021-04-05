Популярна співачка Наташа Могилевська показала кумедні кадри з дівич-вечора

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, якій приписують бурхливий роман з Київським бізнесменом Олегом Рижовим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зірка опублікувала в сторіс яскраві кадри з дівич-вечора, якими здорово здивувала і заінтригувала шанувальників.

Як видно, Наташа вирішила жартівливо порівняти дівич- і парубочі вечори, так що опублікувала відповідні відео. У сторіс вона показала свій дівич-вечір, в недільний вечір зібралися її подружки і вмостилися за столиком малювати. Без алкоголю, фуршету і стриптизерів, просто весело провели час, зайняті малюванням і спілкуванням. "Для порівняння, як розважаються дівчата на дівич-вечорі, і як розважаються хлопчики", - підписала відео Могилевська. Також вона показала ролик, в якому хлопці натягнули на голови пакети з вугіллям або попелом і потім красувалися з чорними обличчями, але виглядає це все дуже весело.

Натяки на дівич-вечір у Наташі Могилевської можуть свідчити про те, що вона збирається заміж. Звичайно, зірка не поширюється на тему свого особистого життя і відносин з Олегом Рижовим, стверджуючи, що бізнесмен просто її близький друг. Однак, співачка і мільйонер вже не раз були помічені разом і ведуть вони себе, як закохана пара. Але поки артистка не коментує ці відносини, шанувальникам залишається тільки здогадуватися, що між Наташею і Олегом.

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