Популярная певица Наташа Могилевская показала забавные кадры с девичника

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которой приписывают бурный роман с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда опубликовала в сторис яркие кадры с девичника, которыми здорово удивила и заинтриговала поклонников.

Как видно, Наташа решила шутливо сравнить девичники и мальчишники, так что опубликовала соответственные видео. В сторис она показала свой девичник, в воскресный вечер собрались ее подружки и умостились за столиком рисовать. Без алкоголя, фуршета и стриптизеров, просто весело провели время, заняты рисованием и общением. "Для сравнения, как развлекаются девочки на девичнике, и как развлекаются мальчики", - подписала видео Могилевская. Также она показала ролик, в котором парни натянули на головы пакеты с углями или пеплом и потом красовались с черными лицами, но выглядит это все очень весело.

Намеки на девичник у Наташи Могилевской могут свидетельствовать о том, что она собирается замуж. Конечно, звезда не распространяется на тему своей личной жизни и отношений с Олегом Рыжовым, утверждая, что бизнесмен просто ее близкий друг. Однако, певица и миллионер уже не раз были замечены вместе и ведут они себя, как влюбленная пара. Но пока артистка не комментирует эти отношения, поклонникам остается только догадываться, что между Наташей и Олегом.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

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